Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Asus X751NA-TY003T is halverwege augustus 2017 aangeschaft bij MyCom, hij was toen ook verkrijgbaar bij o.a. Azerty, CD-rom-land, Megekko, Informatique en Whinkel. Het is een forse laptop met een groot scherm. Helaas is hij heel erg traag. Dat komt door de slome Pentium processor en de trage harde schijf. Ook de WiFi van deze laptop is langzaam. Je kunt de accu zelf vervangen maar moet daarvoor wel de behuizing openen, die met 10 schroeven vast zit. Het geheugen zit vastgesoldeerd en is niet te vervangen.