Asus ZenBook Pro UX480FD-BE023T

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze luxe 14-inch laptop is behoorlijk dun en met een gewicht van 1,66 kilo ook erg licht. Daardoor neem je hem makkelijk onderweg mee. Ook heeft hij een vlotte Intel Core i7 aan boord, waarmee hij ruim snel genoeg is voor de meeste gebruikers. De combinatie i7 en Nvidia GeForce GTX1050 ti maakt hem daarnaast geschikt voor het spelen van moderne games. Uniek aan de laptop is het ingebouwde aanraakscherm in het touchpad, dat je voor allerlei toepassingen kunt gebruiken. De laptop beschikt verder over een 512 GB SSD en biedt daarmee relatief veel opslagruimte. De accuduur is met 6,5 uur voldoende. We hebben deze Asus ZenBook geleend van Asus.