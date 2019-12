Asus ZenBook UX410UA-GV262T

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De ZenBook UX410UA-GV262T is halverwege augustus 2017 aangeschaft bij Coolblue en hij was daar toen exclusief verkrijgbaar. Door Coolblue werd hij aangeprezen als studentenlaptop. Het is een luxe laptop met een fijne aluminium behuizing en een mooi scherm met goede kijkhoek en kleurweergave. Ook het toetsenbord is prettig. De Core i3-processor is modern en best vlot. De SSD heeft slechts 128 GB aan opslag en dat kan in de praktijk te weinig zijn. De werktijd op de accu is met 8,5 uur prima te noemen. De ZenBook is open te maken door 10 schroeven te verwijderen en de kap los te wrikken, jammer genoeg zit het geheugen vastgesoldeerd.