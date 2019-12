Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Asus ZenBook UX430UA-GV265T hebben we geleend van Bol.com. Op dit moment (eind augustus 2018) is de laptop te koop voor 799 euro. Het is een lichte laptop (1,27 kilo) met een snelle processor uit de i5-klasse met vier kernen. De ssd meet 256 GB en is ook vlot. De werktijd op de accu is zo'n negen uur. Het scherm van deze laptop is zeer nauwkeurig, dat is belangrijk voor liefhebbers van fotobewerking. Door 11 schroefjes los te draaien en de onderkant los te wrikken open je de laptop. Daarna zie je accu, opslag, werkgeheugen en wifi-adapter. Op het werkgeheugen na (dat is vastgesoldeerd) kun je alles zelf vervangen.