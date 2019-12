Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Asus ZenBook UX510UX-DM102T is begin december 2016 aangeschaft bij Coolblue. De luxe laptop was op dat moment ook verkrijgbaar bij Expert en MediaMarkt. Het is een luxe laptop met een erg goede accuwerktijd, we meten ruim 11 uur bij normaal gebruik. Dat is een prima prestatie. De luxe aluminiumbehuizing ziet er mooi uit. Minpunt is het scherm, dat een slechte kijkhoek heeft, erg jammer voor een laptop in deze prijsklasse.