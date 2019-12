Dell Inspiron 17 5000 2017 (CN77002)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze 17-inch laptop van Dell is met een gewicht van 2,72 kilo alleen geschikt voor thuisgebruik. De snelle quad-core i5-processor en 128GB SSD maken hem ruim snel genoeg voor dagelijks gebruik. De beperkte opslag van de SSD wordt aangevuld door een 1TB harde schijf, dat is voldoende voor je programma's en bestanden. De laptop heeft ook een dvd-brander en dat is een voorziening die we tegenwoordig niet zo vaak meer zien. De accuduur van is 5,5 uur gemiddeld en niet bijzonder. De vaste netwerkaansluiting werkt op slechts 100 mbit en dat is langzaam, aangezien een groot deel van de huishoudens inmiddels een internetverbinding heeft van meer dan 100 mbit. We hebben de Dell Inspiron 17 5000 (met artikelcode cn77002) begin december 2017 gekocht voor 749 euro, op de site van dell.com. De laptop was voor zover wij konden zien nergens anders leverbaar.