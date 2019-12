Dell Latitude 3580 (CD8W7)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Dell Latitude hebben we begin februari 2018 gekocht bij Coolblue voor 899 euro. Deze laptop heeft een dual-core i5-processor en die is vlot genoeg voor het meeste werk, maar minder snel dan de nieuwere quad-core modellen. De opslagruimte is met 256 GB voor de meeste mensen toereikend. De kunststof behuizing voelt een beetje simpel en goedkoop aan. De accuwerktijd is zo'n 12 uur en dat is erg goed. Het werkgeheugen van 8GB is verder uit te breiden tot 16GB. Het al bestaande werkgeheugen, accu, opslag en wifi-chip zijn te vervangen door de laptop open te schroeven (10 schroefjes).