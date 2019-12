Dell XPS 13 2-in-1 2017 (CNX36503)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Dell XPS 13 2-in-1 is ingekocht op dell.nl en is daar te vinden met de Dell E-Value-code CNX36503. Het is een luxe en zeer lichte laptop met een omklapscherm. De processor is niet zo snel als een gewone Intel Core i5. Voor dit prijsniveau is de SSD daarnaast aan de kleine kant met een capaciteit van slechts 128 GB. De laptop heeft geen gewone USB-aansluitingen maar 1 USB C-aansluiting. Dell levert wel een adapter mee zodat je ook je bestaande USB-apparaten kunt aansluiten. De accu, de SSD en de wifi-module kun je zelf vervangen. Daarvoor moet je eerst de onderkant lostrekken nadat je eerst 10 schroeven hebt verwijderd (waarvan er 1 verstopt is onder een klepje). Het werkgeheugen is niet vervangbaar, want dat zit vastgesoldeerd.