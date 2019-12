Dell XPS 13 2016 (CNX93602)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Dell XPS 13 is ingekocht op dell.nl en is daar te vinden met de Dell E-Value-code CNX93602. De Dell XPS 13 is een kleine luxe laptop en weegt maar 1,21 kilo. Toch heeft hij een stevige behuizing en een mooi, vrijwel randloos scherm van 13,3 inch (33,8 cm). De accuwerktijd is met 15 uur indrukwekkend. De accu, de SSD en de wifi-module kun je zelf vervangen. Daarvoor moet je een plaat lostrekken nadat je eerst 10 schroeven hebt verwijderd en dat vonden we behoorlijk lastig. Het werkgeheugen is niet vervangbaar, want dat zit vastgesoldeerd.