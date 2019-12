Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De HKC N16CA hebben we begin maart 2018 voor 240 euro gekocht bij HKC Europe BV via Bol.com. Niet duur voor een laptop, maar ook niet uniek. Een langzame Celeron-processor is het hart van deze 15,6 inch laptop. Dat hart klopt niet zo snel, dus is alles traag. De opslag is ook maar 32 GB groot en dus is er amper ruimte voor je eigen bestanden of programma's. Hij werkt zeven uur op een accu en dat is dan wel weer netjes. Deze laptop heeft slechts wifi van de vorige generatie, maar het presteert net voldoende. De resolutie van het 15,6 inch scherm is lager dan die van de andere 2 recent geteste HKC-laptops, geen full hd (slechts 1366x768 pixels). Opslag, werkgeheugen en wifi-chip zijn niet te vervangen, ze zitten vastgesoldeerd. De accu is wel vervangbaar. De meegeleverde stroomnetadapter is Engels. Via het meegeleverde verloopstuk gebruik je hem zonder problemen in Nederland. Wel jammer dat het verloopstuk lelijk is vastgeplakt, dat hadden we liever los gezien. Bekijk de afbeeldingen.