HP 15-ay094nd (1BV58EA)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De HP 15-ay094nd is exclusief verkrijgbaar bij BCC en daar door ons ingekocht. Hij lijkt op het eerste gezicht interessant. De Core i3-processor biedt redelijke prestaties. De harde schijf is echter langzaam en daardoor is de hele laptop traag. De netwerkvoorzieningen zijn heel erg traag. Pluspunt is de werktijd op de accu, die is bijna 10 uur en dat is erg goed. Op de accu na is het niet heel eenvoudig om geheugen of andere zaken te vervangen. Hiervoor is het nodig om 12 schroeven, waaronder twee onder voetjes, los te draaien. Ook moet de kap opengewrikt worden.