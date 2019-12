Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De HP 15-bw022nd is 21 februari 2018 door ons gekocht bij Bol.com voor 499 euro. De laptop heeft een 15 inch scherm en een gewicht van 1,9 kilo. De AMD-processor is niet snel. Wel is er een 256 GB SSD aanwezig waardoor hij snel opstart. De werktijd op de accu is minder dan zes uur, er zijn laptops die aanmerkelijk beter scoren. De trage 802.11n wifi is teleurstellend traag, bovendien is er geen ondersteuning voor wifi op 5GHz. De nauwkeurigheid van het scherm valt heel erg tegen.