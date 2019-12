Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

MediaMarkt is de winkel waar wij op 21 februari deze HP 15-bw082nd kochten voor 588 euro. We zagen de laptop ook liggen bij de ElectroCorner. Deze laptop van HP heef een AMD A10 aan boord. Dat klinkt snel, maar is het jammer genoeg niet. De 256 GB ssd is het lichtpuntje, dat maakt hem voor eenvoudig werk nog bruikbaar. Hij werkt zo'n 6 uur op een acculading. Dat is een redelijke score. De wifi werkt op 802.11n en is traag. De kwaliteit van het scherm is ondermaats.