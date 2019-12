HP 15-da1956nd

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze laptop van HP is met een gewicht van 1,78 kilo best licht voor een laptop met een 15-inch scherm. Daarnaast beschikt hij over nieuwste model Intel Core i5 (U)-processor, waardoor je de meeste software er soepel op kunt draaien. De opslag van 128 GB is wel erg aan de krappe kant. Bovendien houd je daar als gebruiker maar iets meer dan 92 GB van over, dat zit vrij snel vol. De accuwerktijd van 7 uur is redelijk. De kwaliteit van het scherm valt tegen: zowel de inkijkhoek van boven als de kleurweergave zijn matig. We hebben deze laptop voor €600 aangeschaft bij Coolblue.