HP 17-ak091nd (2FN29EA)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De HP 17-ak091nd is begin oktober 2017 voor net geen 500 euro aangeschaft bij Coolblue. Op het moment van aankoop was de laptop nergens anders beschikbaar. Deze lapotp heeft een AMD A9-processor en die is niet zo snel als je misschien door de naam zou denken. Dat gecombineerd met de grote, maar trage harde schijf maakt deze 17,3 inch laptop erg langzaam. De accuwerktijd van 5,5 uur is redelijk. Jammer genoeg ondersteund de laptop enkel 802.11n wifi en bovendien is deze maar single band. De accu is eenvoudig vervangbaar zonder de laptop open te maken.