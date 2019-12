HP 17-by0220nd

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Dit is een basislaptop met redelijke prestaties. De Intel Core i3-processor maakt hem snel genoeg voor basistaken zoals internetten en e-mailen en de SSD van 256 GB laat hem snel opstarten. De kwaliteit van het scherm laat wel te wensen over. Het 17-inch scherm is erg ruim, maar niet erg scherp, vanwege de lage resolutie van 1600x900 pixels. Daarnaast is de kleurweergave matig en vertoont vooral de kleur groen een te sterke afwijking. Het gewicht van deze laptop is 2,34 kilo en dat is relatief weinig voor een laptop met zo'n groot scherm. De accuwerktijd is ruim 6,5 uur: dat kunnen we voldoende noemen. We hebben deze laptop voor €600 gekocht bij Expert.