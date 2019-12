Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De 17,3 inch HP 17-ca0992nd hebben we in het midden van februari 2019 ingekocht bij Coolblue voor 739 euro. In die periode was het volgens coolblue.nl de best verkopende laptop van dit formaat. Deze laptop heeft een snelle AMD Ryzen 5 processor aan boord en veel opslag via de combinatie van een 128 GB ssd en een 1TB harde schijf. Helaas valt het scherm een beetje tegen en ook de accuwerktijd is niet geweldig, die is maar 4,5 uur. Voor de liefhebber is het leuk dat er een optisch station is ingebouwd voor het afspelen of schrijven van cd's en dvd's, want die zien we steeds minder in laptops.