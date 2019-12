Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De HP 17-x002nd (X0M63EA) is halverwege juli 2017 ingekocht bij bol.com tijdens de HP-actie, en op dat moment leek hij daar exclusief verkrijgbaar. Het is een grote laptop met een langzame Celeron-processor. Het lijkt een vlotte laptop en dat komt door de SSD. Deze is maar 128 GB groot en dat is in de praktijk te weinig. De netwerkvoorzieningen zijn heel erg traag, wifi werkt enkel op 2,4GHz. De werktijd op de accu is zo'n 7,5 uur en dat is vrij goed te noemen. De accu is te vervangen zonder de laptop open te schroeven. Voor de SSD, het werkgeheugen en de wifi-module moet de laptop worden opengemaakt door het verwijderen van de onderkant die vast zit met 14 schroeven.