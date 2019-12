HP Omen 15-dc0850nd

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze 15-inch laptop is gericht op gamers die niet al te veeleisend zijn. De Nvidia GTX 1050 Ti grafische processor biedt voldoende prestaties om soepel te kunnen gamen, al moet je daarvoor soms wel inleveren op beeldkwaliteit. De laptop heeft ruim voldoende werkgeheugen aan boord en beschikt over een krachtige Intel Core i7-processor. Dat maakt hem ook buiten het gamen om in het dagelijks gebruik zeer snel. Ook is er veel opslag aan boord: HP heeft een 1TB harde schijf en een 256 GB SSD ingebouwd. De accuwerktijd is met 5,5 uur niet slecht voor een laptop met dergelijke specificaties. Het gewicht van 2,89 kilo is wel erg fors. We hebben deze laptop gekocht bij de Media Markt.