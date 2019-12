Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De HP Omen 15-dc0980nd is een snelle gaming-laptop: daarom is hij ook zwaar (2,5 kilogram). De 6-core i7-processor en de GTX 1060-videochip maken hem geschikt voor zwaardere games en toepassingen. De opslag is ruim: een 256 GB ssd en een 1 TB traditionele harde schijf. De accuduur is slechts 4,5 uur. We hebben deze laptop geleend van de fabrikant. Je opent de Omen door 8 schroeven te verwijderen en de onderkant los te wrikken. Dan heb je toegang tot accu, geheugen, opslag en wifi-chip. Allen zijn vervangbaar, maar voor het werkgeheugen moet je wel eerst een afscherming weghalen. De laptop bevat al 16 GB werkgeheugen, maar is niet verder uitbreidbaar. Op 30 juli 2018 is de laptop niet goed verkrijgbaar. Alleen winkel Alternate kan hem direct thuisbezorgen voor 1603 euro en 95 cent inclusief verzendkosten. Bij Informatique kun je hem ook bestellen, maar de levertijd is niet bekend.