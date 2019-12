Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De HP Pavilion 14-ce0350nd hebben we op 21 januari 2019 gekocht bij Expert voor 699 euro. Deze laptop heeft een i3-processor aan boord die relatief snel is. De opslagruimte is ruim, namelijk 1128 GB, en bestaat uit een grote traditionele harde schijf plus een kleinere ssd. De werktijd op de accu is bijna acht uur.