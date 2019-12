HP Pavilion 14-ce0830nd

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze 14-inch HP Pavilion laptop weegt slechts 1,6 kilo en is daarmee makkelijk mee te nemen. De Intel Core i5 quad-core processor maakt hem behoorlijk vlot en ruim snel genoeg voor de meeste gebruikers. Daarnaast is de opslag erg ruim: een 1 TB harde schijf en een 256 GB ssd. Daarvan houd je als gebruiker meer dan 1,1 TB van over, dat is handig voor wie veel opslag nodig heeft voor bijvoorbeeld een grote filmverzameling. De accuwerktijd van zo'n 7,5 uur is redelijk. Het scherm heeft een prettige matte afwerking maar is verder slecht afgesteld. We hebben deze laptop voor €800 gekocht bij MediaMarkt.