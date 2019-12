HP Pavilion 14-ce1827nd zilver

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De HP Pavilion 14 hebben we 13 mei 2019 gekocht voor 699 euro bij MediaMarkt. Hij is verkrijgbaar in drie kleuren (zilver, goud en roze). De laptop heeft een compact 14 inch scherm en weegt 1,83 kilogram, wat niet licht is voor dit formaat. De prestaties zijn goed en dat is te danken aan de vlotte processor die gecombineerd is met een 128 GB ssd en een 1TB harde schijf. De accuwerktijd is 7 uur en dat is een redelijke score. De prestaties van het scherm van deze laptop vallen helaas tegen.