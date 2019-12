Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De HP Pavilion 15-dp0120nd heeft een combinatie van een snelle i5-processor en een GTX 1060 grafische chip. Dat maakt hem lekker vlot voor gewoon werk, maar ook prima geschikt om moderne games mee te spelen. Hij is wel relatief zwaar met een gewicht van 2,23 kilo. Er is een 128 GB ssd en een 1TB harde schijf ingebouwd en dat maakt dat je voldoende opslag tot je beschikking hebt. De accuwerktijd is vijf uur. Deze laptop leenden we van fabrikant HP. Op 13 februari lag hij o.a. in de winkel bij MediaMarkt (1101 euro) en Informatique (1199 euro).