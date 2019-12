HP Pavilion 15-p132nd (K9V02EA)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze laptop met een 15,6 inch scherm biedt redelijke prestaties en is geschikt voor algemeen gebruik. Maar weet op een aantal punten op te vallen. De harde schijf is niet zo groot: 500 GB maar voldoende. Gelukkig is het wel een SSHD, maar die is wel behoorlijk vlot. Verder is er 12 GB werkgeheugen ingebouwd: maar belangrijker is het Full HD scherm. Dat zorgt voor lekker veel werkruimte. Helaas is de kijkhoek van het scherm niet zo goed. Minpunt zijn de trage vaste en draadloze netwerkaansluitingen.