HP Pavilion 17-f035nd (J2S39EA)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Complete laptop met een 'groot' 17,3 inch scherm. Daardoor is deze laptop ook behoorlijk zwaar: 2,72 kilo en minder handig om mee te nemen. Het werkgeheugen is met 8 GB voldoende groot voor zwaarder werk en ook de Core i5 is behoorlijk vlot. Met een 1 TB SSHD (combi SSD/Harde schijf) heeft deze laptop de beschikking over veel vlotte opslag. De grafische kaart zorgt er voor dat games wat sneller gaan, maar deze kaart is er niet uit uit het hogere segment, dus verwacht er niet te veel van. Het scherm valt een beetje tegen: slechts geen Full HD en de beeldkwaliteit is ook niet geweldig. Deze laptop heeft 0,1 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwaliteit van het scherm,