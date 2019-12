Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De HP Pavilion Gaming 15-cx0510nd hebben we geleend van HP. Hij is eind augustus 2018 o.a. verkrijgbaar bij Alternate, Informatique, Bol, Expert, MediaMarkt en Wehkamp. Het is een krachtige 15,6 inch laptop. Hij is wel zwaar, namelijk bijna 2,5 kilo. De i7-processor biedt uitstekende prestaties, gecombineerd met de snelle grafische chip betekent dat deze laptop voor zware taken geschikt is en ook voor moderne games gebruikt kan worden. De opslag is in handen van een 128 GB ssd en een 1 TB harde schijf. Zo heb je voldoende opslagruimte tot je beschikking voor programma's en games. Ondanks de krachtige specificaties is de accuwerktijd goed, namelijk 7 uur. De onderkant van de laptop open je door eerst 9 schroefjes te verwijderen. Daarna heb je toegang tot accu, opslag, werkgeheugen en wifi-adapter en deze zijn indien nodig zelf te vervangen.