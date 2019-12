HP Pavilion Gaming 15-cx0830nd

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Je ziet het al aan het uiterlijk: deze laptop van HP is bedoeld voor gamers. Dankzij de Nvidia GTX 1050 is hij daar ook best voor geschikt, al zul je bij de meeste moderne games de grafische instellingen wat omlaag moeten schroeven voor een soepele framerate. Ook voor zwaar werk zoals foto's en video's bewerken is deze laptop prima geschikt, dankzij de snelle Intel Core i7-processor en 16 GB aan wergkgeheugen. Daarnaast heeft deze laptop een 256 GB SSD voor snelle opstart- en laadtijden en een 1TB harde schijf voor de opslag van je bestanden en bijvoorbeeld voor een aantal spellen. De accuwerktijk van 4,5 uur is een tegenvaller. We hebben deze laptop geleend van Coolblue.