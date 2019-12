HP Pavilion Power 15-cb001nd (1UZ76EA)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De HP Pavilion Power 15-cb001nd was halverwege augustus 2017 goed verkrijgbaar, onder andere bij BCC, Bol.com, Coolblue, MediaMarkt en Wehkamp. Het is een luxe laptop van HP. Op veel punten is hij interessant. De quad-core Core i5-processor maakt hem lekker snel. De combinatie tussen een 256 GB SSD en 1 TB harde schijf maakt dat je veel bestanden mee kunt nemen. De GeForce GTX 1050 is geschikt voor het spelen van moderne games. Al moet je dat doen op lage tot medium instellingen als het om de beelddetails gaat. Om de accu, de SSD, het werkgeheugen en de wifi-module te kunnen vervangen moet je de onderplaat van de laptop verwijderen. Het goede nieuws is dat de plaat maar met 5 schroeven vast zit, waarna je hem weg kunt trekken.