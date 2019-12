Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Waarschuwing! Deze HP Pavilion x360 14-ba081nd (1VJ49EA) heeft mogelijk een brand- en verbrandgevaarlijke accu. Lees ons nieuwsbericht op consumentenbond.nl/laptop/hp-roept-accus-terug-vanwege-brand--en-verbrandingsgevaar. De HP Pavilion x360 14-ba081nd is begin augustus 2017 gekocht bij MediaMarkt, waar hij op dat moment ook exclusief verkrijgbaar was. Het is een luxe laptop met een omklapscherm. De Core i3-processor is snel genoeg voor alledaags werkt. De SSD maakt hem vlot, maar is slechts 128 GB groot en dat is in de praktijk niet voor iedereen genoeg. Deze laptop is niet eenvoudig open te maken. Upgraden en repareren is daardoor erg lastig. Openmaken is ons niet gelukt. Voor reparatie lijk je afhankelijk van een goede dealer of HP zelf.