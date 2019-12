Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De HP Pavilion x360 14-dh0740nd is een laptop waarvan je het scherm 360 kunt draaien, vandaar de x360 in de naam. Je kunt hem volledig dichtklappen en gebruiken als dikke, zware tablet met een groot scherm. Of je kunt hem als tent neerzetten als scherm voor je favoriete film. Deze HP heeft een 14 inch full hd aanraakscherm, een Intel i3-processor, 8 GB werkgeheugen, een standaard Intel grafische chip en 256 GB opslagruimte via een SSD. Wij hebben hem op 28 oktober 2019 gekocht bij Bol voor 549 euro. Ben je benieuwd naar de prestaties? Bekijk de testresultaten bij het kopje testresultaat. Zijn ze niet zichtbaar? Log dan eerst even in of overweeg een lidmaatschap. De eerste 7 dagen zijn gratis.