HP Power 15-cb093nd (2HQ10EA)

Deze HP Power laptop is krachtig genoeg om een spelletje op te spelen. De vlotte quad-core i5-processor en 8GB aan werkgeheugen bieden prima prestaties. De Nvidia GTX 1050 grafische processor maakt de laptop daarnaast geschikt voor het spelen van games, al zal dat niet gaan op de hoogste grafische instellingen. Ook biedt deze laptop veel opslag: een 1TB harde schijf én een vlotte 256GB SSD. We hebben de HP Power 15-cb093nd eind 2017 ingekocht bij BCC, voor 999 euro. Voor zover bekend is hij alleen daar te koop.