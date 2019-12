HP Stream 11-ah050nd

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze compacte 11-inch laptop weegt maar 1,12 kilo en is makkelijk onderweg mee te nemen. De Intel Celeron processor is traag en ook is er maar 64 GB aan opslag aan boord. Dat betekent dat je al snel bent aangewezen op aanvullende opslag zoals een geheugenstick of externe harde schijf. Snel is de laptop daarnaast ook niet, houd rekening met lange wachttijden, bijvoorbeeld bij het openen van een website of het laden van een programma. De accuwerktijd is zo'n 7,5 uur en dat is wel erg goed. Een ander pluspunt is dat HP een jaar lang gratis Office 365 Personal meegeeft. We hebben deze laptop gekocht bij Coolblue, voor €299.