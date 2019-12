HP Stream 11-d099nd (K6D30EA)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Mini laptop met een laag gewicht: 1,28 kg. Uitgevoerd in knalblauw en geleverd met veel extra's: 1 jaar Office 365 Personal, 20 euro tegoed voor de Windows Store en 2 jaar 200 MB mobiel internetdata via de meegeleverde SIM-kaart in veel landen. De processor is niet zo snel, maar dankzij de flashopslag is deze Stream van HP best vlot. Zo lang je maar niet te veel tegelijk wil doen. Er is maar 17 GB over van de opslag voor je eigen bestanden. Deze laptop heeft 0,7 aftrekpunten gekregen vanwege:weinig vrije opslagruimte, matige kwaliteit van het scherm,