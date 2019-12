Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Lenovo 320-15IAP (80XR01ANMH) kochten we eind februari bij Wehkamp voor 469 euro. Het is een laptop met een Pentium-processor en die is niet snel. Veel hoef je daar niet van te verwachten. Wel heeft deze laptop een 256 GB ssd waardoor hij toch snel opstart. Het werkgeheugen van 4 GB is uit te breiden naar 8 GB. De accuduur is met zo'n vijf uur: niet bijzonder te noemen. Lenovo heeft bij dit model een heel erg tegenvallend scherm ingebouwd. De ingebouwde vaste netwerkaansluiting is handig, maar slechts 100 mbit/s.