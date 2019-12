Lenovo IdeaPad 120S-11IAP (81A400CGMH)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze mini-laptop heeft een scherm van 11-inch en een laag gewicht van 1,13 kilo. De specificaties zijn net zo minimaal als de afmetingen: een 64 GB eMMC-schijf, een krappe 2 GB werkgeheugen en een langzame Intel Celeron-processor. Hiermee loop je al snel tegen de limieten aan, van zowel de opslag als de werksnelheid. Trage laptops hebben vaak wel een hele goede accuduur, maar ook dat is bij deze Lenovo IdeaPad niet het geval: zijn accu gaat ongeveer 7 uur mee bij doorsnee gebruik, dat is niet erg bijzonder. We kochten dit model voor €250 bij Media Markt.