Lenovo IdeaPad 320-15AST (80XV0059MH)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze goedkope 15-inch laptop van Lenovo heeft een erg trage processor aan boord en is daardoor alleen geschikt voor simpel gebruik zoals internetten en e-mailen. Hij heeft wel een SSD die zorgt voor snelle opstarttijden, maar die is tegelijkertijd met 128 GB wel aan de krappe kant. De vaste netwerkaansluiting werkt maar op 100 Mbit en dat is erg traag. Wel heeft de laptop een moderne (802.11 ac) wifi-adapter die hogere snelheden aan kan. De accuduur van nog geen 4 uur is ronduit slecht te noemen. Deze laptop is onder andere te koop bij bol.com, waar wij hem op 30 mei hebben gekocht voor €349.