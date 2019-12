Lenovo IdeaPad 320-15IAP (80XR00A5MH)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Lenovo IdeaPad 320-15IAP kochten we halverwege augustus 2018 bij MediaMarkt voor slechts 349 euro. Het is een laptop met een langzame procesor, hij start wel best snel op: dat komt door de kleine 128 GB ssd. De accuwerktijd valt tegen: na 4,5 uur mag hij aan de lader.