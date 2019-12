Lenovo IdeaPad 320-15IKBN (80XL007GMH)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Op het eerste oog is dit een interessante laptop. Dat komt door de combinatie van een Core i3-processor en een 256GB SSD. Die bieden samen ruim voldoende prestaties voor de meeste gebruikers. De kwaliteit van het scherm valt echter tegen, met name de maximum helderheid is erg laag. We hebben de IdeaPad 320-15IKBN in december 2017 ingekocht bij Expert voor 599 euro, waar hij in de folder werd gepromoot. De laptop was op dat moment ook leverbaar bij BCC, Wehkamp, Alternate, Megekko en Azerty.