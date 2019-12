Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Paradigit is de winkel waar we eind februari deze Lenovo IdeaPad 320-15IKBN (80XL025NMH) hebben gekocht voor 599 euro. We zagen hem ook liggen bij o.a. groothandel Makro, MyCom, Alternate en MediaMarkt. Het is een laptop met een wat oudere i5-processor aan boord. Deze heeft 2 rekenkernen, de nieuwere versies hebben het dubbele aantal kernen en zijn dus veel sneller. Toch is hij voor veel taken prima bruikbaar. De ssd is maar 128 GB groot en dat is in de praktijk vaak snel te klein. De accuwerktijd is 5,5 uur en dat valt een beetje tegen. De prestaties van het scherm vallen ons in negatief opzicht op.