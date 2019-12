Lenovo IdeaPad 320-17IKBR (81BJ0039MH)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Een laptop met een vlotte quadcore Intel Core i5-processor en 8 GB aan werkgeheugen aan boord. Ook heeft hij zowel een HDD van 1 TB als een SSD van 128 GB. Dat is een behoorlijk complete samenstelling, die de laptop snel genoeg maakt voor verreweg de meeste gebruikers en die daarnaast ruim voldoende opslag biedt. Die snelheid merk je meteen al bij het opstarten, dat gaat namelijk al in 11 seconden. Ook heeft de laptop nog een dvd-brander en een ethernetaansluiting voor bedraad internet. De accuduur van deze laptop is vijf uur, dat is een beetje een tegenvaller.