Lenovo IdeaPad Flex 15 (59385174)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Het scherm van deze laptop kan ook omgeklapt worden, tot halverwege. Daardoor is hij niet bruikbaar als tablet, maar alleen als een soort videospeler, dat is ook bruikbaar met touch-toepassingen. Hij weegt 2,25 kilo en de Core i5-processor, en de SSHD (combinatie van SSD en harde schijf) maken het een vlot apparaat. De werktijd op de accu is met zo'n 6 uur ook best goed. Pluspunt is ook het Full HD-scherm, lekker veel ruimte voor vensters. De kijkhoek valt echter tegen.