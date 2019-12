Lenovo IdeaPad L340-17IWL (81M0004UMH)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze forse 17 inch laptop van Lenovo weegt 2,3 kilo en is vooral bedoeld voor gebruik op een vaste plek. Hij is uitgerust met een snelle Intel Core i7-processor, 8 GB werkgeheugen en een 256 GB ssd. Daardoor is hij lekker vlot en snel genoeg voor de meeste gebruikers. We hebben deze laptop geleend van Coolblue.