Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Lenovo IdeaPad S130-14IGM (81J200ATMH) kochten we eind mei 2019 bij Expert voor 349 euro, wat niet veel is voor een laptop. Op dat moment lag hij ook op de plank bij BCC, Megekko, Azerty, Levix en Wehkamp. De laptop is klein en compact en weegt maar 1,47 kilo. Hij is uitgerust met een trage Pentium-processor en heeft maar 128 GB aan opslagruimte. Dat maakt hem alleen geschikt voor heel eenvoudige taken. De accuwerktijd is 4,5 uur en dat is jammer, want we hadden hier een veel betere score verwacht vanwege de lage specificaties.