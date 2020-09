Lenovo IdeaPad S540-13IML (81XA007HMH)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze laptop weegt 1,26 Kilogram en heeft een scherm van 13,3-inch. Hij heeft 1024 GB opslagruimte, dat is moet voor iedereen genoeg zijn. Opstarten gaat snel, maar is merkbaar. Het rekenwerk onder water wordt gedaan door een Intel Core i7 10510U. Dat is een behoorlijk snelle chip. Deze laptop is volledig getest volgens ons uitgebreide testprogramma. Wil je weten hoe hij presteert? Log in of word lid.