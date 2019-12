Lenovo IdeaPad Z50-70 (59440283)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Een laptop met luxe specificaties zoals een snelle Core i7-processor en een 1 TB grote SSHD. Dit maakt het tot een vlotte laptop. Dankzij het 8 GB grote geheugen is deze laptop ook geschikt voor het gebruik met veel programma's of internetpagina's tegelijk. Minpunt van dit model is wel de Nvidia GeForce 820M. Die zou doen denken dat de laptop geschikt zou zijn voor het spelen van games. Deze grafische processor is echter zo traag dat hij bijna niets toevoegt. Deze laptop heeft 0,1 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwaliteit van het scherm,