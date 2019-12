Lenovo IdeaPad Z50-75 (80EC00B8NX)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De processor in deze laptop: de AMD FX-7500 is niet erg zuinig. Dat maakt deze laptop met een 15,6 inch Full HD-scherm niet zo geschikt voor mobiel gebruik. Na zo'n 3 uur rustig gebruik is de accu al leeg. Maar erger nog is dat deze processor heel gevoelig is voor de geheugenconfiguratie. Bij deze variant heeft Lenovo 1 geheugenmodule gemonteerd en dat is heel erg slecht voor de grafische prestaties. Bij de 80EC003PNX die vrijwel gelijk is aan dit model zijn twee modules geplaatst en daardoor is dat model op grafisch vlak veel sneller.