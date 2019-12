Lenovo IdeaPad Z710 (59420195)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Laptop met een groot scherm: 17,3 inch met Full HD-resolutie. Daardoor is dit een prettige laptop om als vervanging van een desktop te gebruiken. Hij is wel zwaar: 2,92 kilo. De processor is vlot, de harde schijf niet. Belangrijk is de erg tegenvallende werktijd op de accu. Bij rustig gebruik is hij al na net iets meer dan drie uur aan een nieuwe acculading toe.