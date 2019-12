Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Lenovo Miix 320-10ICR (80XF001HMH) kochten we begin maart voor slechts 199 euro bij BCC. We zagen de kleine laptop ook liggen op de planken van Paradigit. Het is een compact en licht apparaat dat ook als een tablet te gebruiken is. De Atom-processor is traag en er is maar 32 GB opslag aan boord. Die combinatie maakt hem eigenlijk overal net te traag voor. Positief is dat hij acht uur werkt op een acculading en maar net iets meer dan een kilo weegt. Het is ons niet gelukt om de laptop open te maken, zelfreparatie is niet aan te raden. Ga hiervoor naar de winkel van aanschaf, een goede dealer of Lenovo zelf.