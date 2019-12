Lenovo ThinkBook 13s (20R9006YMH)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Wij hebben deze Lenovo ThinkBook 13s halverwege oktober 2019 gekocht bij Bol voor 699 euro. Deze laptop heeft een wat steviger behuizing dan we gewoonlijk zien, maar hij is dan ook gericht op de zakelijke gebruiker. Wij hebben onder andere het scherm, wifi en het energiegebruik beoordeeld. Bekijk de testresultaten bij het kopje testresultaat. Zijn ze niet zichtbaar? Log dan eerst even in of overweeg een lidmaatschap. De eerste 7 dagen zijn gratis.